بينهم قياديون بمناصب عليا .. "الدولية للموارد البشرية" تسهم في توظيف السعوديين عبر IHR JOBS

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فكرة التطبيق هي الأولى من نوعها.. تخلصت من السيرة الذاتية الورقية باستخدام تقنيات عدة

أسهمت منتجات الشركة الدولية للموارد البشرية في توظيف أكثر من 90% من الشباب السعوديين؛ من بينهم نسبة كبيرة من القياديين في المناصب العليا، من إجمالي الوظائف المعروضة على تطبيقIHR JOBS https://ihrjobs.com/

هذا وتعد فكرة التطبيق الأولى من نوعها بحيث تم التخلص من السيرة الذاتية الورقية تماماً واستخدام سيرة ذاتية إلكترونية تتناسب مع العصر التقني الحديث، بما في ذلك استخدام تقنية الفيديو سواءً في عرض السيرة الذاتية او المقابلة الشخصية.

حيث كان التطبيق سبّاقاً في تطبيق المقابلات الشخصية عن بعد من خلال تسجيل مقطع فيديو أو الدخول في محادثة مباشرة صوت وصورة من خلال تقنيات حديثة تجعل عملية التوظيف أكثر احترافية في وقت قصير.الشركة الدولية للموارد البشرية