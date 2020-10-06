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"سعود الطبية" تُطلق سلسلة "إنفوجرافيك" توعوية عن آلام الجسم

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"سعود الطبية" تُطلق سلسلة "إنفوجرافيك" توعوية عن آلام الجسم "سعود الطبية" تُطلق سلسلة "إنفوجرافيك" توعوية عن آلام الجسم
لتعزيز مفهوم الوقاية ودورها في المحافظة على الصحة العامة

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية حملتها التوعوية عن آلام الجسم التي تضمنت سلسلة "إنفوجرافيك" توعوية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" https://twitter.com/ksmcmedia.

وتهدف الحملة إلى تعزيز دور الإعلام التوعوي، بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي، وذلك ضمن إطار صناعة محتوى توعوي مبتكر وجذاب للقارئ.

وتناولت الحملة عدة مواضيع توعوية تتضمن: آلام الرقبة، آلام أسفل البطن للإناث، آلام أسفل البطن للذكور، آلام العضلات، آلام المفاصل، آلام الأبهر، آلام الحوض، كما أنها تعمل على موضوعات توعوية أخرى عن الآلام.

وتتضمن السلسلة التوعوية التأكيد على ضرورة الوقاية من تلك الآلام، وتعزيز مفهوم الوقاية، ودورها في المحافظة على الصحة العامة قبل العلاج من الأمراض.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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