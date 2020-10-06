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13 وفاة و 891 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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13 وفاة و 891 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 13 وفاة و 891 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 13 حالة وفاة بين مصابين بفيروس كورونا المستجد، و891 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن.

الحالات المحلية الجديدة بلغت 889، توزّعت على 606 إصابات في العاصمة عمّان، و19 في الكرك، و46 في البلقاء، و130 في الزرقاء، و5 في معان، و4 في عجلون، و18 في مأدبا، و4 في المفرق، و13 في جرش، و24 في إربد، وإصابة واحدة في العقبة، و19 في الطفيلة.

وسُجلت إصابتان خارجيتان لقادمين من الخارج، كما أعلن الوزير عن تسجيل 139 حالة شفاء جديدة.

وأجري 20381 فحصاً مخبريا الأحد، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1291402 فحصاً.

وبعد تسجيل 13 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس، ارتفع إجمالي عدد الفحوص 101 حالة.

وقال جابر إن "جميع حالات الوفاة لكبار في السنّ أو مرضى بأمراض مزمنة".

وأشار الوزير جابر إلى أن وزارة الصحة "خلال الستة شهور الماضية حسنت النظام الصحي ليكون قادراً على استقبال الحالات".

جي بي سي نيوز

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