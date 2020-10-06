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"بيونتك" الألمانية تبدأ الحصول على ترخيص "لقاح كورونا"

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"بيونتك" الألمانية تبدأ الحصول على ترخيص "لقاح كورونا" "بيونتك" الألمانية تبدأ الحصول على ترخيص "لقاح كورونا"
وكالة الأدوية الأوروبية تفحص المادة الفعالة.. ضمن المراجعة

تبدأ شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية الحيوية، عملية الحصول على ترخيص للقاحها المرشح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وستفحص وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم إيه" المادة الفعالة للقاح "بي إن تي 162 بي 2" في إطار ما يسمى بإجراءات المراجعة المتداولة؛ وذلك حسبما أعلنت "بيونتك" وشركة "فايزر" الأمريكية، التي تشارك في تطوير هذا اللقاح، اليوم.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ فإن هذه العملية تتضمن تقديم وتقييم البيانات من التجارب السريرية بشكل مستمر.

يُذكر أن الشركتين حصلتا على تصريح لاختبار لقاحهما المشترك في ألمانيا مطلع سبتمبر الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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