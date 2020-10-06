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غدًا.. "الشؤون الإسلامية" بالرياض تنظم دورة علمية بجامع الأمير سلطان

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غدًا.. "الشؤون الإسلامية" بالرياض تنظم دورة علمية بجامع الأمير سلطان غدًا.. "الشؤون الإسلامية" بالرياض تنظم دورة علمية بجامع الأمير سلطان
يقدّمها نخبة من الدعاة لنشر العلم الشرعي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال

غدًا..

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض- دورة علمية بجامع الأمير سلطان بحي سلطان بالرياض تنطلق يوم غد الأربعاء بدرس علمي في شرح كتاب الأصول الستة، يلقيه الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق بعد صلاتي المغرب والعشاء.

ويقام يوم الجمعة القادمة الثاني والعشرين من شهر صفر، درس علمي في شرح كتاب وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، للإمام ابن باز رحمه الله، يلقيه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وتختتم الدورة يوم الأربعاء غرة شهر ربيع الأول بمحاضرة علمية عن "حرمة الدماء المعصومة" يلقيها الدكتور علي بن يحيى حدادي.

وتأتي الدورة ضمن البرامج العلمية التي يواصل فرع الشؤون الإسلامية تنفيذها؛ بهدف نشر العلم الشرعي وتوعية وتبصير المجتمع بأمور دينهم وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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