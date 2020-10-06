أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقني تعليم الأفلاج" يقدم 1250 عملية دعم فني للميدان التعليمي

Print
"تقني تعليم الأفلاج" يقدم 1250 عملية دعم فني للميدان التعليمي "تقني تعليم الأفلاج" يقدم 1250 عملية دعم فني للميدان التعليمي

نجحت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم تقنية المعلومات منذ انطلاقة العام الدراسي، في تقديم أكثر من 1200 خدمة دعم فني للميدان التعليمي.

واستعرض رئيس قسم تقنية المعلومات بتعليم الأفلاج فهد هذال آل دحيم، خلال لقاء مع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، وعدد من الأقسام ذات العلاقة ما أنجزه خلال الفترة الماضية التي تضمنت تقديم 1250 عملية دعم فني وتقني وعمل برامج تدريبية وعمل صيانة فورية للمدارس والاستثمار في أعمال منصة مدرستي وتقديم خدمات استشارية ومتابعة تذاكر الدعم الفني التي ترد القسم والعمل على إنجازاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية