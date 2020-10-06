أكبر حصيلة يومية.. روسيا تسجل 11615 إصابة جديدة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

ارتفعت أعداد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و237504

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، منذ مايو الماضي؛ حيث بلغت 11615 إصابة جديدة و188 حالة وفاة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، للمركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و237504، وتم تسجيل 21663 حالة وفاة حتى الآن.

وسجلت روسيا ارتفاعًا مطردًا في عدد الإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، وكانت الحصيلة اليومية السابقة للمصابين 10888 إصابة فقط أي أقل بـ727 إصابة، مقارنة بحصيلة اليوم الثلاثاء.

ووفق "روسيا اليوم" قال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 6252 شخصًا تعافوا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 988576 شخصًا.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفًا، مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل؛ من حيث عدد الإصابات إلى أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.روسيا فيروس كورونا الجديد