"تعليم عسير" يحتفي بـ "صناع الأجيال" في يومهم العالمي‎

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لمساهماتهم الفاعلة في قيادة رحلة التغيير في ظل جائحة "كورونا"

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أمس الإثنين، باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل".

يأتي الاحتفاء بالمعلمين هذا العام نظير مساهماتهم الفاعلة في قيادة رحلة التغيير في ظل جائحة "كورونا"، ولاستثمارهم البرامج التدريبية التي أتاحتها وزارة التعليم للتعامل مع المنصات الإلكترونية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، في الاحتفال الذي نظّمته إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد بهذه المناسبة، أن المعلمين والمعلمات سطروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية وتحديداً في رحلة التعلم عن بعد وهم بحق مشاعل الأمة وفخرها، مقدماً شكره لكل معلم ومعلمة آمن برسالته وانطلق لتحقيق أهدافه.

وعبّر المساعد للشؤون المدرسية عبد الرحمن عوضة؛ عن عظيم اعتزازه بالمعلم كونه شخصية عالمية يبنى عليها كثير من الآمال بنشر العلم ويستحقون كل الشكر والتقدير، ورغم الجائحة ما زال المعلم والمعلمة يعطيان دوراً بارزاً ومهماً عبر منصة مدرستي للوقوف على احتياجات الطلاب.

وقال مدير شؤون المعلمين محمد فائع، إن الاحتفال بالمعلم والمعلمة يأتي انطلاقاً من كونهما أساس العملية التعليمية، وجهودهم واضحة وبارزة قبل وأثناء جائحة كورونا، فبهم تنهض الأمم وتبنى الأجيال وهم أساس التحول في العملية التعليمية.

يُذكر أن "تعليم عسير" سيقيم هذا المساء "ندوة اليوم العالمي للمعلم" عبر برنامج "زووم" وقناة تعليم عسير على اليوتيوب بحضور وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، إضافة إلى تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمكاتب ومدارس المنطقة ومنصة مدرستي.