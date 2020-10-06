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الصحة العالمية: لا يمكننا انتظار لقاحات "كورونا" علينا إنقاذ الأرواح بالمتاح

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الصحة العالمية: لا يمكننا انتظار لقاحات "كورونا" علينا إنقاذ الأرواح بالمتاح الصحة العالمية: لا يمكننا انتظار لقاحات "كورونا" علينا إنقاذ الأرواح بالمتاح
"غيبريسوس": لا بد من السيطرة على الفيروس.. وعلى الجميع الاستعداد للقادم

الصحة العالمية: لا يمكننا انتظار لقاحات

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى عدم انتظار ظهور لقاح ضد الفيروس التاجي، ويجب إنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حالياً.

وشدّد مدير منظمة الصحة العالمية خلال مشاركته برسالة في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادئ التابعة لمنظمة الصحة الدولية، على ضرورة استخدام الإمكانات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم انتظار أن تجهز اللقاحات.

وقال غيبريسوس، في رسالته المصورة وفق اليوم: "نأمل أن يكون اللقاح جاهزاً وفعالاً وآمناً، وأن تحصل جميع دول المنطقة على إمكانية الوصول إليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوافر حالياً.. كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أمامنا المزيد من الاختبارات".

وشدد على أن النقطتين الرئيستين في الانتصار على الوباء تتمثلان في "الوحدة والتضامن"، مشيراً إلى أنه "حين نعمل لأجل مصالحنا الشخصية، نعطي إمكانية الانتشار للفيروس، وحين نعمل معاً يمكننا أن نوقف العدوى".

وأعرب غيبريسوس، عن ثقته بأن "هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير"، داعياً إلى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة، ولافتاً إلى "أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية".

وأشار إلى أن "الفيروس منذ عام كان مجهولاً تماماً بالنسبة لنا. لقد زرت عديداً من الدول في الجزء الغربي من المحيط الهادئ ولم أستطع تخيل أن يحصل مثل هذا الوضع. لقد تغير العالم كثيراً، لأن وباء الفيروس التاجي أثر في أنظمتنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية".منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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