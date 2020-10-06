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"محافظ الزلفي" يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع "روافد" لتطوير المحافظة

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"محافظ الزلفي" يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع "روافد" لتطوير المحافظة "محافظ الزلفي" يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع "روافد" لتطوير المحافظة
تخلله استعراض مرئيات أمير الرياض حول المشروع ومراجعة منجزاته

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع تطوير محافظة الزلفي "روافد"، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ورئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان والأمين العام علي بن عبدالعزيز المتعب وأمناء لجان المشروع.

واستعرض العتيبي في بداية الاجتماع مرئيات وتوصيات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال استقباله له في الأسبوع الماضي.

وتخلل الاجتماع مراجعة شاملة لمجمل الأعمال والمنجزات التي نفذت في الفترة الماضية إضافة لدراسة وتقييم عدد من المشاريع والبرامج المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الزلفي أهمية مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق أهداف المشروع تعزيزًا للتنمية الشاملة بالمحافظة، وتحقيقًا لتطلعات أمير منطقة الرياض ونائبه وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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