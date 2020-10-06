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مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة

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للتأكّد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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