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ذوو متوفاة دماغيًّا يتبرعون بأعضائها في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة

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ذوو متوفاة دماغيًّا يتبرعون بأعضائها في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ذوو متوفاة دماغيًّا يتبرعون بأعضائها في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة

ذوو متوفاة دماغيًّا يتبرعون بأعضائها في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة

في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع ذوو امرأة سعودية متوفاة دماغيًّا بأعضائها؛ وذلك في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، ليستفيد منها عدد من المرضى المحتاجين والمنتظرين على قائمة التبرع.

وكانت المتوفاة -رحمها الله- في حالة حرجة جدًّا؛ حيث أثبتت الفحوصات الطبية وفاتها دماغيًّا؛ وفقًا للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة، وبناءً عليه قام المختصون في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء لمقابلة ذوي السيدة، وشرحوا لهم أهمية التبرع بالأعضاء، ومساهمتها في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين إليها؛ حيث أبدوا الرغبة في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي.

وقد قام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بإجراء عملية نقل 5 أعضاء (القلب، والرئة، والكليتين، والكبد) والتي كللت -ولله الحمد- بالنجاح.مجمع الملك عبدالله الطبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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