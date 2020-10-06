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تبوك.. أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد"

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تبوك.. أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" تبوك.. أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد"
تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

تبوك.. أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مركز

قدم مركز "تأكد" في تبوك، خدماته لعدد 21097 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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