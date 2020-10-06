أكثر من 22 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران

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الأولى تستقبل مَن يعانون أعراض كورونا والثانية لمن لم تظهر عليهم

قدمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران، خدماتها لأكثر من 22 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 12980 مستفيدًا عبر 8 عيادات موزعة في مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" 9052 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يعانون أعراض كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق"؛ وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".عيادات تطمن