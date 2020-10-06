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أول وزير كفيف بتونس.. إقالة "الزيدي" بسبب تصريحات مناقضة لتوجهات

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أول وزير كفيف بتونس.. إقالة "الزيدي" بسبب تصريحات مناقضة لتوجهات الحكومة أول وزير كفيف بتونس.. إقالة "الزيدي" بسبب تصريحات مناقضة لتوجهات
أبدى تضامنه مع عاملي المسرح وقال إن وزارته "ليست لتنفيذ" بلاغات الجهات الحكومية

أول وزير كفيف بتونس.. إقالة

بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية، قرر رئيس التونسي هشام المشيشي، إعفاء وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي، من منصبه.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين، إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار «بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة».

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية كان الزيدي، الحاصل على الدكتوراه في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.

وصدر قرار إعفاء الزيدي من منصبه، بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور في إطار إجراءات مكافحة المستجد.

كما أبدى في التصريحات تضامنه مع «الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح» والقطاع الفني؛ مشيرًا إلى أن وزارته «ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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