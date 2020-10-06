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أبدى تضامنه مع عاملي المسرح وقال إن وزارته "ليست لتنفيذ" بلاغات الجهات الحكومية

بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية، قرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، إعفاء وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي، من منصبه.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين، إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار «بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة».

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية كان الزيدي، الحاصل على الدكتوراه في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.

وصدر قرار إعفاء الزيدي من منصبه، بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أبدى في التصريحات تضامنه مع «الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح» والقطاع الفني؛ مشيرًا إلى أن وزارته «ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة».