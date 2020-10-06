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جازان.. هيئة تطوير المناطق الجبلية تجتمع بمنسوبي فرع "البيئة" بالمنطقة

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لبحث التعاون فيما يخص البدائل الزراعية والمبادرات التي تخدم المزارعين

جازان.. هيئة تطوير المناطق الجبلية تجتمع بمنسوبي فرع

عقدت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، اجتماعاً مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمقر الهيئة؛ لبحث سبل التعاون فيما يخص البدائل الزراعية، وعدد من المبادرات التي تخدم مزارعي القطاع الجبلي بمنطقة جازان.

وتمّ عرض التجارب الزراعية الناجحة التي قامت بها الهيئة في زراعة شتلات البن، والمبادرات المقدمة للمزارعين، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع ذات العلاقة، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات الزراعية لمزارعي القطاع الجبلي بالمنطقة.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة مدير عام الهيئة محمد واصلي، ومدير مركز المعلومات والحاسب الآلي المكلّف عبدالله الخالدي، ومسؤول محطة التجارب الزراعية المكلّف نزيه حمادي، والمهندس الزراعي ضيف الله شرجي، والمهندس الزراعي بندر الفيفي، فيما حضر الاجتماع من قِبل الوزارة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد آل عطيف، وحضر عبر الاتصال المرئي الدكتور إبراهيم بن محمد عارف، ومشرف التنمية الريفية المهندس نايف المطيري، والمرشد الزراعي بالوزارة المهندس إبراهيم جعفري، ومدير مكتب الخدمات الزراعية بالداير المهندس سلمان المالكي.

جازان.. هيئة تطوير المناطق الجبلية تجتمع بمنسوبي فرع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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