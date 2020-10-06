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"بايدن" ينتقد استخفاف "" بكورونا: استمع للعلماء.. ادعم استخدام الكمامات

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"بايدن" ينتقد استخفاف "ترامب" بكورونا: استمع للعلماء.. ادعم استخدام الكمامات "بايدن" ينتقد استخفاف "" بكورونا: استمع للعلماء.. ادعم استخدام الكمامات
جعل من طريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع الجائحة محورًا أساسيًّا لحملته الانتخابية

وجّه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، انتقادات لمنافسه الرئيس دونالد ؛ بسبب تقليله من خطورة المستجد على الرغم من إصابته به.

جاء ذلك بينما أعلن ترامب أنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19 لليوم الثالث.

وقال بايدن وفق "رويترز" خلال خطاب في إطار حملته الانتخابية في منطقة ليتل هافانا في ميامي: "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات في حملته الانتخابية.. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء... ادعم استخدام الكمامات".

وتعتبر ولاية فلوريدا أساسية بالنسبة لحملة إعادة انتخاب ترامب. وقال بايدن: "يا رفاق.. إذا فزنا في فلوريدا.. فقد فزنا".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورًا أساسيًّا لحملته الانتخابية. وتمنى للرئيس الشفاء؛ لكنه قال: إن إصابة ترامب بالمرض تعيد التأكيد على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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