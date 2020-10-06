انطلاق المرحلة الأولى من تحضيرات الأخضر الأولمبي لأولمبياد طوكيو

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مدينة الدمام تحتضن المعسكر الذي يمتد حتى 14 من الشهر الجاري

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من برنامج إعداد المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وتحتضن مدينة الدمام معسكر "الأخضر" الذي يمتد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة 25 لاعباً استدعاهم المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (25)، وهم: محمد الربيعي، وأمين بخاري، وزيد البواردي، وعبدالإله العمري، وحسان التمبكتي، وعبدالباسط هندي، وعون السلولي، وعبدالله حسون، وسعود عبدالحميد، وحمد اليامي، وفهد الحمد، وخالد الدبيش، وعلي الحسن، وناصر العمران، وحسين العيسى، وناصر الدوسري، ومحمد المجحد، ومختار علي، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وعبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني، مساء اليوم، تحضيراته بحصة تدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد.