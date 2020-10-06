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أمطار ورياح وحبات بَرَد.. الحصيني يفصّل توقعاته لـ "أجواء الثلاثاء"

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أمطار ورياح وحبات بَرَد.. الحصيني يفصّل توقعاته لـ "أجواء الثلاثاء" أمطار ورياح وحبات بَرَد.. الحصيني يفصّل توقعاته لـ "أجواء الثلاثاء"
فيما توقعت "الأرصاد" هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح بمناطق عدة

أمطار ورياح وحبات بَرَد.. الحصيني يفصّل توقعاته لـ

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على سواحل مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان ووسط الشرقية وشمالها ونجران.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ، المدينة المنوّرة).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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