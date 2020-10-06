أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد خروجه من المستشفى.. "" للأمريكيين: "لا تخافوا من كورونا"

Print
بعد خروجه من المستشفى.. "ترامب" للأمريكيين: "لا تخافوا من كورونا" بعد خروجه من المستشفى.. "" للأمريكيين: "لا تخافوا من كورونا"
مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم

بعد خروجه من المستشفى..

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ، بعد 4 أيام قضاها في مستشفى عسكري حيث كان يتلقى العلاج من ، رسالة إلى الأمريكيين.

ونشر الرئيس الأمريكي تسجيلًا مصورًا لدى عودته للبيت الأبيض تحدّث فيه عن فيروس كورونا؛ حيث صرّح قائلاً: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".

وقال ترامب: "لا تدعها تسيطر عليك (كورونا).. لا تخف منها.. سنعود، سنعود إلى العمل.. سنكون في المقدمة.. لا تدع الأمر يسيطر على حياتك.. اخرج وكن حذرًا".

وحث ترامب الأمريكيين في التسجيل المصور الذي نشره عبر "تويتر"، على النشاط والحرص؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعدُ "مرحلة الخطر"؛ فقد ظهر ترامب متحديًا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض من مركز "والتر ريد" الطبي.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية