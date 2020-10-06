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المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي

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المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي
10 رجال وامرأتان

المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي

قال ممثلو الادعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، أمس الإثنين، إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وتمّ العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلو متر) شمال مكسيكو سيتي.

وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وتمّ تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الأغلبية العظمى منها إلى الجريمة المنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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