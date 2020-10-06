موكورو وشركة وورلد ريميت تبرمان شراكة لتوسيع نطاق خدمات التحويلات إلى جنوب أفريقي

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أعلنت اليوم كلّ من شركة "موكورو"، وشركة "وورلد ريميت"، عن تعميق الشراكة القائمة أصلاً بينهما. وبعدما أنشأتا هذا التحالف في البداية في زمبابوي، تعتزم الشركتان حالياً توسيع نطاق تعاونهما في مجال خدمات التحويلات النقدية إلى كلّ من زامبيا وجنوب أفريقيا وموزامبيق وملاوي وبوتسوانا. ويمثّل هذا الاعلان خطوة هامّة في جهود الشركتين لتوفير الخدمات عالمية المستوى وتحقيق الإدماج المالي في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

ويشكّل توسيع هذه الشراكة المرحلة الأحدث في سعي الشركتين لتحسين عملية تقديم الخدمات المالية إلى العملاء، من خلال الجمع بين نقاط القوة لدى كلّ منهما، والاستفادة من قدراتهما ومواردهما على حدّ سواء.

بالتالي، سيسمح تعميق التعاون بين الشركتين للعملاء بالحصول على النقد المضمون في جميع الأوقات، من دون أي رسوم نقدية على المستلمين لدى استلام النقود. وكان يتعيّن بالعادة على العملاء، ممن يتلقون المدفوعات في محافظ الهاتف المحمول في البلدان المنضوية في هذه الشراكة مثل زامبيا، أن يدفعوا رسوماً نقدية عند سحب النقود من محفظة جوالة. أما الآن، ولدى قيام أحد عملاء شركة "وورلد ريميت" بإرسال المال النقد إلى مستلم في زامبيا، لن يضطر المتلقي إلى تكبد أي رسوم على الإطلاق لدى تسلّمه التحويلات المالية من أحد أكشاك شركة "موكورو".

ومنذ إطلاق الشراكة بين الشركتين في يونيو من عام 2020، تمكّن عملاء "وورلد ريميت" في أكثر من 50 دولة – بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وأوروبا – من إرسال الأموال إلى ذويهم وأحبائهم ممن يحتاجون إلى موارد مالية في زيمبابواي مع بدء انحسار جائحة كورونا. ويمكن للمستفيدين أن يتقاضوا تحويلاتهم الصادرة عن شركة "وورلد ريميت" في أي من أكشاك "موكورو" البرتقالية اللون والتي يفوق عددها الـ150 كشكاً وفروعها المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء زيمبابوي، في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية على حدّ سواء.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة استلام النقود متاحة ستة أيام في الأسبوع، مما يسمح للعملاء باستلام أموالهم بسرعة وأمان، من دون مشقة الانتظار في طوابير طويلة.

وفي إطار تعليقه على توسيع الشراكة بين الشركتين، قال آندي جوري، الرئيس التنفيذي لشركة "موكورو": "يعدّ توسيع هذه الشراكة خطوة أخرى في جهودنا لتطوير رؤيتنا الهادفة إلى تزويد عملائنا بالخدمات المالية الملائمة وسهلة المنال. بالتالي، تزودنا هذه الشراكة بالفرصة لإتاحة مدفوعات التحويلات المالية لعملاء ’وورلد ريميت‘ في المناطق النائية من خلال شبكة أكشاك استلام الأموال الموسّعة. علاوة على ذلك، نحن نضمن توافر الأموال النقدية في جميع أكشاكنا من دون أي رسوم لدى استلام النقود، مما يسمح للمتلقي باستلام كامل التحويلات المالية المرسلة إليه".

من جانبه، قال باردون موجاكاشي، رئيس منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لدى "وورلد ريميت": لقي إطلاق خدماتنا في زيمبابوي استجابة هائلة، ويسرّنا أن نتمكن من تزويد عملائنا في زامبيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق وملاوي وبوتسوانا بتجربة العملاء المثالية نفسها، لمنحهم إمكانية وصول منخفضة التكلفة ومريحة إلى التحويلات المالية، بغض النظر عن الموقع." وأضاف: "مع قيامنا بتوسيع شراكتنا، تمثّل جهودنا المشتركة لتحقيق الإدماج المالي تحولاً إيجابياً لصالح عملائنا في القارة الأفريقية. تتميّز خدمة ’وورلد ريميت‘ بأنها رقميّة بنسبة 100 في المائة بالكامل من جهة المرسل عبر موقع "وورلد ريميت" أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يمنح العملاء إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى التحويلات المالية من أكثر من 50 دولة مرسلة، إلى أكثر من 7000 موقع لاستلام النقود في جميع أنحاء البلدان الخمسة التي باشرنا إطلاق خدماتنا منها."

المصدر: "ايتوس واير"