في يومهم العالمي.. المعلمون يردون على رسالة الثناء من وزيرهم :"هذا واجبنا"

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"آل الشيخ" قال: لنسهم معاً في رؤية طموحة أنتم أداة تمكين فيها لبناء الإنسان

تفاعل المعلمون والمعلمات منذ صباح اليوم الاثنين مع رسالة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المحملة بالثناء والشكر تجاههم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وأمطروا تغريدته بردود حملت التقدير والعرفان مكررين جملة "هذا واجبنا".

وتفصيلاً، كتب الوزير "آل الشيخ" في تغريدته التي تضمنت فيديو حمل رسالة شكر لمنسوبي الوزارة : "زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات نحتفي معكم باليوم العالمي للمعلم تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحملتم معها المسؤولية، وكنتم على قدر شرفها لنسهم معاً في رؤية طموحة أنتم أداة تمكين فيها لبناء الإنسان".

وغرد المعلم عدنان بن مرشود التميمي : العفو وزيرنا المبارك.. هذا واجبنا تجاه فلذات أكبادنا.. ووالله إننا في شوق لرؤيتهم، نسأل المولى سبحانه أن يزيل عنا هذه الجائحة ‏ويحفظنا وإياكم ويُسدد على طريق الخير خطاكم.

وقال المعلم سعود الحربي :"أجمل رسالة جتني اليوم شكراً على هذه المبادرة في يوم المعلم.. نثمن مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة في صناعة مستقبل الأجيال.. ‏شكراً لعطائكم وبذلكم".

وغردت المعلمة سارة: شكراً لك أيها النبيل، على تقديركم لجهود المعلمين.

وكتب الملتقى التعليمي في يوم المعلم العالمي يقوم ‫وزير التعليم بتهنئة المعلمين والمعلمات ‏في يوم المعلم.. نثمن مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة في صناعة مستقبل الأجيال.. ‏شكراً لعطائكم وبذلكم.

وشارك ملتقى المعلمين والمعلمات الوزير الإنسان ‪‏يبعث رسالة شُكر وعرفان للمُعلمين والمعلمات على جوالاتهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ونحن نقول: من القلب شُكراً لكم معالي الوزير.. وشكراً لا تكفي.