خلال أسبوع .. جامعة شقراء تنفذ فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

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الحساني: قُدتم دفة التعليم في وقت الأزمات وصنعتم جيلاً واعدًا يُسهم في بناء الوطن

نظمت كليات التربية بجامعة شقراء فعاليات علمية منوعة تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم، بإشراف ومتابعة سعادة رئيس الجامعة المكلف الدكتورة خلود بنت طلال الحساني.

وتتضمن تلك الفعاليات، تنفيذ كلية التربية بشقراء برنامج متكامل طيلة أربعة أيام، إذ دشن البرنامج اليوم الاثنين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور السياري بكلمة احتفاء بالمعلم، ثم كلمة لعميد كلية التربية بشقراء الدكتور محمد الرقاص، ثم محاضرة للدكتور فهد العليان بعنوان "مسؤوليات المعلم في التعلم الذاتي عبر مصادر التعليم الإلكتروني".

وغدًا سيكون الجميع على موعد مع محاضرة بعنوان: دور القيادة المدرسية في إدارة الأزمات " الدكتور صالح الدوسري والدكتورة نجلاء الدغيلبي، أما الأربعاء وسيلقي الدكتور علي الحربي محاضرة بعنوان التعليم عن بعد ومهارات القرن الحادي والعشرين، فيما تلقي الدكتورة رشا حسين محاضرة بعنوان التعلم عن بعد في مدارس الطفولة المبكرة.

وفي يوم الخميس تلقي الدكتورة هيفاء الفوزان محاضرة بعنوان: مكانة المعلم في المجتمع"، فيما يلقي الدكتور يوسف التركي والدكتور عبدالله بن مدهش محاضرة بعنوان "عوائق التعلم عن بعد مع طلاب الإعاقة".

وفي الصدد نفسه، نظمت كلية التربية بالدوادمي ندوة علمية تحت شعار "المعلمون : القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل"، أمس الاثنين عبر تطبيق Meet.

وشارك في الندوة كلٌ من: الدكتور صالح بن إبراهيم المقاطي، الأستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالدوادمي، والدكتورة نجلاء بنت هندي الدغيلبي، الأستاذ المساعد بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية بالدوادمي، وجمال محمد الحمادي، مساعد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي للشؤون التعليمية، ويدير الندوة الدكتور فلاح العجرفي، الأستاذ المشارك بقسم الإدارة التربوية، وكيل كلية التربية للجودة والتطوير.

من جانب آخر، هنأت رئيسة جامعة شقراء الدكتورة خلود الحساني المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة وقالت: باسمي واسم منسوبي جامعة شقراء أهنئ أصحاب أشرف رسالة وأعظم أمانة بهذا اليوم العالمي.

وأضافت: وظيفة المعلم أسمى وأنبل وظيفة في العالم، وذلك لدوره الريادي الذي يقدمه خلال مهنته العظيمة، فلولا المعلم لما كانت المعرفة لتصل إلى جميع فئات المجتمع في أي وطن، بل ولما وجد الأطباء، والمهندسين والقضاة وغيرهم، فالكل ثمرة من ثمار جهد وبذل المعلم.

وتابعت: "أيها المعلمون لقد قُدتم دفة التعليم في وقت الأزمات، وصنعتم جيلاً واعدًا يُسهم في بناء الوطن، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم".