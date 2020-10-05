"عون للإنقاذ" تعثر على "مفقود سامودة" بصحة جيدة بجوار مركبته

★ ★ ★ ★ ★

كان آخر اتصال له يوم الجمعة.. وأخبر أحد أبنائه بأن سيارته علقت بالرمال

تمكنت جمعية عون للإنقاذ من العثور على مفقود سامودة بجوار مركبته العالقة في الرمال، وذلك بعد فقده يوم الجمعة الماضي، وكان آخر اتصال منه بأحد أبنائه يفيد بأن سيارته علقت بالرمال.

وتفصيلاً، قالت جمعية عون في بيانها: ورد جمعية عون بلاغ الساعة الثانية ظهر السبت ١٦/ ٢/ ١٤٤٢ من مركز شرطة سامودة ومركز شرطة قبة، يفيد بفقدان الاتصال بالمواطن تركي حمد الحمود بعد طلب المساعدة من أحد أبنائه، مفيدًا باحتجاز مركبته وسط نفود محمية التيسية غرب سامودة وشمال قبة. وقد فُقد من يوم الجمعة ١٥/ ٢/ ١٤٤٢ الثامنة مساء وفق آخر اتصال منه.

وأضافت: تمت دراسة البلاغ من قِبل إدارة إقرار المشاركات، وتم نشر ذلك في وسائل التواصل، وتعميم البلاغ على أفراد جمعية عون، ثم تم وضع مكان لتجمع أعضاء الجمعية في الميدان، وتقسيم المنطقة.

وتابعت: بعد بداية البحث تمكن عضو الجمعية عبدالله بن سعد الوهبي -بتوفيق من الله تعالی- من العثور على المفقود في وقت قياسي -ولله الحمد-، ووُجده بصحة جيدة بجوار سيارته التي علقت بالرمال.

واختتمت: تتقدم الجمعية بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء المشاركين. وشكر خاص لمنسوبي مركز شرطة سامودة ومركز شرطة قبة على تعاونهم المثمر. والشكر لمنسوبي محمية الإمام تركي بن عبدالله لحسن تعاونهم.