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970 بلاغًا يستقبله فرع عمليات هلال الباحة خلال شهر

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970 بلاغًا يستقبله فرع عمليات هلال الباحة خلال شهر 970 بلاغًا يستقبله فرع عمليات هلال الباحة خلال شهر
شملت مرورية وغرقًا واحتجازًا وحروقًا وحالات مرضية

970 بلاغًا يستقبله فرع عمليات هلال الباحة خلال شهر

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال شهر سبتمبر الماضي (970) بلاغًا إسعافيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق" أن هذه الخدمة الطبية الإسعافية التي قدمتها الفرق الطبية بالفرع تضمنت ( 128 ) حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و9 حالات ناتجة عن حوادث دهس، و(20) حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و(298) حالة مرضية عادية، و(55) حالة مرض معدٍ، و(47) حالة سقوط، و(17) حالة نتجت عن حرائق، و(3) حالات غرق، و(9) حالات احتجاز، وحالة نتيجة حروق، وحالة ناتجة عن اختناق، و( 23) حالة أزمة قلبية، و(19) حالة غيبوبة، و(90) حالة إغماء.

كما تضمنت (80) حالة أزمة تنفسية، و(16) حالة نزيف، و(7) حالات ولادة، و( 2) حالة تسمم بالابتلاع، و(11) حالة تسمم باللدغ، و(20) حالة تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، وحالة صعق كهربائي. بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (52) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (24) حالة وفاة.

ودعا المواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنيًا منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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