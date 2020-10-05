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"التحالف" يُحبط هجومًا إرهابيًّا وشيكًا للحوثيين جنوب البحر الأحمر

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"التحالف" يُحبط هجومًا إرهابيًّا وشيكًا للحوثيين جنوب البحر الأحمر "التحالف" يُحبط هجومًا إرهابيًّا وشيكًا للحوثيين جنوب البحر الأحمر
دمَّر زورقًا ملغومًا ومسيَّرًا للانقلابين عن بُعد قرب الصليف باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه أحبط هجومًا إرهابيًّا وشيكًا للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه اكتشف ودمَّر زورقًا ملغومًا ومسيَّرًا عن بُعد قرب الصليف في اليمن، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أشار التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وكان طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية قد استهدف قبل نحو أسبوع مواقع ومركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتَي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها، وفي قرية الباطن بصاروخ أيضًا. ودمّر طيران التحالف مقر إمدادات للذخائر والتموين، إضافة إلى 3 عربات نقل.

وأعلن التحالف تدمير منظومة دفاع جوي معادية، تتبع ميليشيات الحوثي في صنعاء، وأنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشنّت مقاتلات التحالف غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيّرات تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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