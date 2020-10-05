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بعد توصية من "كاريلي" .. ابن الـ 18ربيعًا يوقع للاتحاد

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بعد توصية من "كاريلي" .. ابن الـ 18ربيعًا يوقع للاتحاد بعد توصية من "كاريلي" .. ابن الـ 18ربيعًا يوقع للاتحاد
بعقد جديد يمتد إلى عام 2023

بعد توصية من

يسابق نادي الاتحاد الزمن ، من أجل تجهيز فريقه الكروي الأول لخوض معترك المنافسات المحلية للموسم الرياضي الجديد، حيث أبرم مساء اليوم عقدًا مع اللاعب عوض الناشري للانضمام لصفوف الفريق.
ويبلغ الناشري من العمر(18 عامًا)، حيث بات لاعبًا محترفًا بعقد جديد يمتد إلى عام 2023، بعد أن خاض الموسم الماضي برفقته وهو في درجة الشباب.


وجاء الاحتفاظ باللاعب الواعد، بناء على التقرير الفني الذي رفعه البرازيلي فابيو كاريلي مدير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب لفترة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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