أمير حائل يُعزّي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الصباح

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ضمن وفد ضم عددًا من الأمراء

قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز- ضمن وفد ضم عددًا من الأمراء- واجب العزاء لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح -رحمه الله-.

وقد كان في استقبال أمير منطقة حائل والأمراء على أرض المطار الأميري نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

كما قدّم التعازي لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.