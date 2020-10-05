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﻿رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة

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تسلم درعًا تذكاريًا لمشاركة الجامعة في الأمسية الثقافية لليوم الوطني٩٠

﻿رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة

استقبل رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان الكرت ونائب رئيس المركز محمد البيضاني وعضو المركز توفيق الغنام وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها مسؤولو المركز الإعلامي بالمنطقة لعقد شراكات مجتمعية بين المركز الإعلامي وعددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأبدى رئيس الجامعة استعداد الجامعة للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة ولاسيما أن للإعلام أهميته في الجانب التنموي وسيكون مبدأ الشراكة بتنظيم الورش والدورات التدريبية لإعلاميي وإعلاميات المنطقة.

وعبّر "الكرت" عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة للتعاون المثمر حيث سيتم بمشيئة الله عقد شراكة مجتمعية تخدم الطرفين.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس المركز الإعلامي درعًا تذكاريًا لرئيس جامعة الباحة بمناسبة مشاركة الجامعة في الأمسية الثقافية بمناسبة اليوم الوطني٩٠ .

﻿رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة

﻿رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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