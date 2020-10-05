بقيمة 70 ألف ريال.. مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم مسابقة للخط العربي

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مواكبة لإعلان "وزارة الثقافة" للعام 2020 عاماً لفن الخط

تطلق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مسابقة للخط العربي؛ تقديراً منها لذلك النوع من الفن الجميل من أهمية واتصال وثيق باللغة العربية، وما يزخر به من تاريخ وجمالية في هندسته، وتفصيله وأشكاله، وإيماناً بقدرة الخط العربي على الظهور أكثر من خلال إبداع الخطاطين كقيمة جمالية للحرف العربي عبر أنواع الخطوط المتعددة.

وتأتي المسابقة مواكبة لإطلاق وزارة الثقافة العام 2020م عاماً للخط العربي، واعتزازاً بذلك الفن الخالد ورغبة في تسليط الضوء على فن الخط العربي الأصيل وترسيخه لدى جميع أفراد المجتمع ورفعة للذائقة الجمالية لدى الأجيال الناشئة من خلال مشاهد تنضح بالذوق الرفيع، وتشجيعاً للمواهب المبدعة والكفاءات المهتمة بالخط العربي.

وتتضمن المسابقة ثلاثة فروع: فرع خط الثلث، وفرع خط النسخ، وفرع خط الديواني، وكتابة ثلاثة نصوص تقدمها المسابقة للمشاركين لكتابتها في كل فرع.

وتضمنت شروط المسابقة أن تكون الأدوات المستخدمة في إنتاج اللوحة، الورق المقهر فاتح اللون بمقاس 50-70 سم أو مقاس 40-60سم والحبر الأسود والأدوات التقليدية، وللمشارك الحرية في استخدام الورقة بشكل أفقي أو عمودي، وبدون زخرفة، أو إضافة تجميلية، أو تعديل ببرامج الحاسوب.

ويحق للجنة حق حجب الجوائز، ومناصفتها، واستبعاد الأعمال المشتملة على الأخطاء الإملائية، ويمنع على الخطاط وضع اسمه أو توقيعه على الورقة،

وسوف تقيم الأعمال بناء على الالتزام بقواعد الخط المتبعة، وتوزيع العمل داخل النص، وحسن الإخراج الفني، وتكون المشاركة في المسابقة إقرارا من المشارك بنتائج اللجنة النهائية وبجميع الشروط.

وتبلغ جوائز المسابقة أكثر من 70 ألف ريال سعودي، توزع كالتالي: جائزة المركز الأول 10000 آلاف، والثاني 8000 آلاف والثالث 6000 آلاف ريال لكل مجال من المجالات الثلاثة.

وآخر موعد لاستلام صورة العمل المشارك بتاريخ 15 نوفمبر 2020م

وترسل الأعمال المشاركة بصيغة ملف pdf بدقة عالية على البريد الإلكتروني متضمنا معلومات المشارك: الاسم، المدينة، رقم الجوال، رقم الهوية، على ckaple@kapl.org.sa، أو تُسلّم للمكتبة حضوريّاً.

ويتعهد المشارك بإرسال اللوحة الأصلية (الورقية) في حال ترشيحها على البريد بنفس تفاصيل الصورة عالية الدقة المرسلة سابقا، مع مراعاة الحفاظ على الورقة من الطيّ ووضعها في أنبوب حفظ الأوراق مع تدوين المعلومات على الأنبوب إلى العنوان الرياض، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، طريق مكة المكرمة مقابل وزارة الحرس الوطني هاتف 0114911300 توصيلة 112-199 جوال رقم 0550569498.

وتعد الأعمال المشاركة ملكاً لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ولا يحق للمشارك المطالبة بها، والمسابقة متاحة للسعوديين والمقيمين في المملكة.

وسوف تعلن النتائج للأعمال الفائزة خلال افتتاح معرض الخط العربي والذي سيقام خلال شهر نوفمبر 2020م بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.