أخبار عاجلة

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أعلى حصيلة أوروبية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتخطى 800 ألف

Print
أعلى حصيلة أوروبية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتخطى 800 ألف أعلى حصيلة أوروبية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتخطى 800 ألف
عدد الوفيات بالفيروس بلغ 32225

أعلى حصيلة أوروبية.. إصابات

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم الاثنين أن البلاد أصبحت أول دولة أوروبية تتخطى فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 800 ألف؛ وذلك بعد أن سجلت 23480 حالة جديدة في مطلع الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 813412، بينما وصل عدد الوفيات من المرض إلى 32225 ارتفاعًا من 32086، وفقًا لـ"رويترز".

ومعدل الوفيات اليومي في أعلى مستوى مسجل منذ أوائل مايو (أيار)، لكنه لا يزال أقل كثيرًا من ذروة قياسية سجلها في أواخر مارس (آذار)، اقتربت من 900 وفاة يوميًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية