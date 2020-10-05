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استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

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استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام
يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.. بمشاركة 21 لاعباً

استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

يدشن السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكراً تدريبياً داخلياً في مدينة الدمام يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.
ويمثل المعسكر المرحلة السادسة من البرنامج الفني استعداداً للمشاركة في كأس آسيا -المقرر إقامتها بالكويت في المدة من 2 إلى 13ديسمبر المقبل- المؤهلة إلى "ليتوانيا 2021".
وأعلن الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام في المعسكر وعددهم 21 لاعباً وهم: عبدالله كردي، وعبدالله الشمري، وحمود الدهان، وعبدالعزيز الحرشان، ونواف العروان، وجوهر جماح، ومعاذ العسيري، وعبدالعزيز العلوني، ونواف الشنيشني، وناصر الحارثي، وعبدالإله العتيبي، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وعبدالله مغربي، وفارس القحطاني، وفيصل السلطان، وياسر بن محمد، ومحسن فقيهي، وعبدالله الدوسري، وأسامة باعبدالله، وعبدالله الصايغ.
يذكر أن قرعة كأس آسيا وضعت الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: إيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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