أخبار عاجلة

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برشلونة: كنا نطمح بإيرادات تتخطى المليار يورو.. وخسرنا 97 مليون يورو

Print
نتيجة جائحة كورونا والفشل في الوصول للتقديرات المتوقعة

برشلونة: كنا نطمح بإيرادات تتخطى المليار يورو.. وخسرنا 97 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة عن تسجيل خسائر بقيمة 97 مليون يورو بعد خصم الضرائب للعام المالي 2019-2020؛ نتيجة جائحة كورونا، والفشل في الوصول للتقديرات المتوقعة للإيرادات بتخطي مليار يورو.

وكشف النادي الإسباني في بيان الإثنين أنه سجل إيرادات بقيمة 855 مليون يورو بنسبة انخفاض 14 في المائة مقارنة بعام 2018-2019 عندما سجل 990 مليون يورو، كما ازداد صافي الديون لأكثر من الضعف ووصل إلى 488 مليون يورو.

وأوضح النادي أن 47 مليون يورو من الخسائر؛ بسبب غياب إيرادات المباريات و35 مليون؛ بسبب مبيعات متاجر النادي و18 مليون لزيارات الملاعب السياحية بجانب خسائر أخرى متوقعة لحين عودة الجماهير للملاعب في إسبانيا، ويتوقع النادي إيرادات بقيمة 791 مليون يورو لعام 2020-2021.

واقتطع النادي جزءاً من رواتب اللاعبين للمساهمة في مواجهة العجز عند توقف منافسات كرة القدم بسبب الفيروس، كما باع النادي لاعبين من أصحاب العقود الكبيرة مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في فترة الانتقالات الحالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية