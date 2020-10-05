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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة

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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة "التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات وزيوت السيارات بمحافظة الخفجي، وذلك إثر صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المؤسسة بمحافظة الخفجي، حيث ضبطت 244 إطار سيارات مستخدمًا، وبناءً عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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