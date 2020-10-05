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تطبيق IHR JOBS يحوز إعجاب مستخدميه لخدماته المتميزة

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تطبيق IHR JOBS يحوز إعجاب مستخدميه لخدماته المتميزة تطبيق IHR JOBS يحوز إعجاب مستخدميه لخدماته المتميزة
يسهّل الخدمة للحصول على فرصة عمل ولقاء أصحاب المنشآت

تطبيق IHR JOBS يحوز إعجاب مستخدميه لخدماته المتميزة

حصد تطبيق IHR JOBS https://ihrjobs.com على إعجاب العديد من مستخدميه؛ لما فيه من إمكانيات تسهّل الخدمة على طالب الوظيفة، وتسجيل بياناته لتكون متاحة أمام مقدمي الفرص الوظيفية.

وحصل تطبيق IHR JOBS على مراكز متقدمة بين تطبيقات الأعمال لما له من أهمية قصوى في قطاع العمل.

وشهدت النسخة الحالية من التطبيق سهولة تسجيل المنشآت مجاناً، وحصولها على ملف داخل التطبيق، بما يسهل على طالب العمل من البحث عن الموظف والتفاوض معه من خلال التطبيق من خلال خدمة المقابلة الشخصية المباشرة من خلال خاصية الصوت والصورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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