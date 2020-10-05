"إزالة التعديات بالمجاردة" تستعيد 10 آلاف متر أراضي حكومية

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فيما أكد المحافظ أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات

قامت اليوم بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة على طريق(محبة) بمحافظة المجاردة، حيث تم استعادة ما يقارب (عشرة آلاف متر مربع)، وقد سلمت الأراضي لمندوب بلدية المجاردة.

وشدد محافظ المجاردة على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً أنه ستطبق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات.