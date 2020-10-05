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"تعليم جدة" يحتفي بيوم المعلم ويكرم "المتميزين"

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يهدف إلى إبراز الدور القيادي للمعلمين والمعلمات

رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم حفل الشؤون المدرسية بالإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق الخامس من أكتوبر، وذلك تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل".

أقيم الحفل في مسرح الإدارة العامة بحي السلامة بحضور قيادات التعليم بجدة وعدد من المعلمين والمعلمات المكرمين .

وأكد "المسعودي" في كلمة خلال الحفل أن المعلم والمعلمة يقومان بدور محوري في صناعة الإنسان وبناء الأوطان وإعداد جيل متوازن معتدل في حياته منتج لوطنه الذي ينتظر من أجيال المستقبل الكثير.

وأضاف أن المعلمين والمعلمات قدموا ويقدمون في تلك الظروف الاستثنائية نماذج مشرفة في أداء رسالتهم السامية، لذلك كان الاحتفاء بيومهم العالمي بمثابة التكريم لهم والإيمان بسمو رسالتهم ودورهم المؤثر في بناء مجتمعاتهم التي لن ترتقي دون تعليم مميز ومعلم مبدع.

وتخلل الحفل تكريم ٣٥ معلماً ومعلمة من أصحاب المبادرات التدريسية النوعية بالإضافة لتكريم ٤١ معلمًا ومعلمة ممن انتقلوا إلى رحمة الله، كما قدم مكتب وفاء بتعليم جدة لرعاية أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي ومنسوبات تعليم جدة درعين تقديريين لذوي معلم ومشرفة انتقلا إلى رحمة الله وذلك وفاءً وتقديرًا لهما.

ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم إلى إبراز الدور القيادي له وتقدير إنجازات المعلمين والمعلمات بالإضافة إلى إبراز صفات القيادة والابتكار لديهم، وكذلك التوعية بالدور الرئيسي لهم لتحقيق التنمية المستدامة في ظروف جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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