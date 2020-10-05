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"الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا بليبيا وتشكك في أرقام الوفيات

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"الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا بليبيا وتشكك في أرقام الوفيات "الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا بليبيا وتشكك في أرقام الوفيات
في تحديثها الأخير الذي يغطي النصف الثاني من شهر سبتمبر المنصرم

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ليبيا تصنَّف حالياً كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تشهد زيادة مطّردة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، مشككةً في الوقت نفسه في مصداقية أعداد حالات الوفاة المعلنة في ليبيا جراء بحسب وكالة نوفا.

وكشفت في تحديثها الأخير الذي يغطي النصف الثاني من شهر سبتمبر المنصرم عن أعداد كبيرة من حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في مختلف المدن الليبية التي تتصدرها طرابلس تليها مصراته وجنزور وزليتن وبنغازي، وقد لاحظت المنظمة أن بلدية جنزور سجلت أعلى زيادة في عدد الإصابات.

وبسبب عدم وجود نظام مراقبة للوفيات في ليبيا لفتت المنظمة في تقريرها إلى احتمال أن يكون المعدل أكبر، إذ إن عدد الوفيات المعلن 551 حالة، يشمل فقط مرضى كوفيد-19 المؤكدين الذين لديهم تقارير لدى المرافق الصحية، أما العدد الحقيقي للوفيات من الإصابات غير المشخصة في البلديات فيعدّ غير معروف.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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