أخبار عاجلة

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هطول أمطار غزيرة على مراكز "العيص".. و"المدني" يحذر

Print
سالت على إثرها بعض الشعاب

هطول أمطار غزيرة على مراكز

شهدت مراكز وقرى محافظة العيص، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب، شملت مركز كبر والفرع وغرزة وبعض من القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

هطول أمطار غزيرة على مراكز

هطول أمطار غزيرة على مراكز

هطول أمطار غزيرة على مراكز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية