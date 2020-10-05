أسعار النفط تقفز بأكثر من 5%

★ ★ ★ ★ ★

بعد ترقب خروج " ترامب " من المستشفى

صعدت أسعار الذهب الأسود، اليوم الاثنين، بأكثر من 5%، وذلك بعد أن أفاد أطباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية خروجه اليوم من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.10% إلى 38.94 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكثر من 5% إلى 41.25 دولار للبرميل، وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس".

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضي وسط ضبابية اكتنفت صحة ترامب، وهو ما تزامن مع مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

النفط