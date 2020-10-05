"تعليم الرياض" يحتفي بالمعلمين تحت شعار "القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل"

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"الوهيبي" وجّه كلمة للطلاب والطالبات عن فضل المعلم قبل انطلاق الحصة الأولى

دشّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اليوم احتفاء الإدارة باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات؛ وإعادة تصور المستقبل".

وأكد "الوهيبي" أن المعلم يعد المحرك الرئيس والمؤثر لقيادة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها مشيرا بأن "تعليم الرياض" يتشرف بالاحتفاء بـ62 ألف معلم ومعلم.

وأوضح أن الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في حمل رسالة التعليم بشكل عام وفي الأزمات بشكل خاص، وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال والمساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

من جهته، قال مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة ستتشرف بالاحتفاء بيوم المعلم حيث تم تخصيص كلمة لمدير عام التعليم بثت اليوم قبل انطلاق الحصة الأولى للحديث عن فضل المعلم وعطائه.

وأضاف أنه خصص جزء من الحصة الأولى لتنفيذ برامج وفعاليات احتفت بالمعلم بما يواكب الظروف الحالية والمتمثلة بالتعليم عن بعد إضافة إلى تقديم مواد إعلامية واستثمار المنصات الإعلامية المختلفة لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته.