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"كورونا" يصيب 491 فلسطينياً.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 52924

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"كورونا" يصيب 491 فلسطينياً.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 52924 "كورونا" يصيب 491 فلسطينياً.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 52924
الفيروس سلب الحياة من 11 مريضاً في يوم

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، أنه جرى تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة طولكرم سجلت أعلى عدد من إصابات بإجمالي 98 حالة، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 77 حالة، وبلغ عدد الإصابات في قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 52924 تعافى منها 44955 وبلغت الوفيات 402.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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