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"رئاسة الحرمين": توافد المعتمرين يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة

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"رئاسة الحرمين": توافد المعتمرين يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة "رئاسة الحرمين": توافد المعتمرين يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة
تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية.. والتركيز على الوعي لإنجاح التطبيق

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقاً وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وذكر أن رئاسة شؤون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا النظر إلى أن الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا") في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة.

وحثّ المعتمرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملاً مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.

وأفاد أن الرئاسة أطلقت حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانياً وإلكترونيا حيث تم تخصيص (٣٠) موقعاً لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة، كما فعّلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغاتٍ متعددة، كما خصصت الرئاسة رقماً موحداً (١٩٦٦) للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة سعياً لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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