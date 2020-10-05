"اليونسيف" تشكر المملكة على دورها الإغاثي تجاه أطفال اليمن

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في الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية

أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنرييتا فور عن شكرها وتقديرها للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الدعم السخي الذي أعلنته عبر تنفيذ سبعة مشروعات متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م، وذلك عبر رسالة وجهتها إلى المركز.

وذكرت أن هذا الدعم سيسهم بمساعدة "اليونيسيف" في تقديم الدعم للأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية، وتقديم الدعم للمنظمة لمكافحة وباء كورونا في اليمن عبر تدريب الكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها.

وأكدت أملها أن يكون هذا الكرم الذي أظهرته المملكة من خلال إسهامها الفعّال لأطفال اليمن مصدر إلهام للآخرين بأن يحذو حذوها.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقّع الشهر الماضي اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتنفيذ عدّة مشروعات في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناتهم جرّاء الظروف المحيطة بهم.