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إصابات "كورونا" في لبنان تصل للذروة.. وتحذير من الموجة الثانية

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إصابات "كورونا" في لبنان تصل للذروة.. وتحذير من الموجة الثانية إصابات "كورونا" في لبنان تصل للذروة.. وتحذير من الموجة الثانية
فرض عزل عام على عدد من المدن والقرى

إصابات

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم (الاثنين) من اقتراب لبنان من السيناريو الأوروبي؛ بعدما بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذروة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبين وزير الصحة خلال ترؤسه اجتماعاً في الوزارة، أن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً، وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أنّ نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1,2 في المئة، داعياً إلى عدم الاستخفاف بهذه النسبة.

ولفت "حسن" إلى أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة.

ويتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع، التزام منازلهم مع توقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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