فيديو الاستفزاز.. شاهد أسرع عقاب من ثور لرجل هندي

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اندفع شابان للمساعدة بينما وقف الثور متأهبًا لأي رد فعل

لا يدري أحد لماذا أقدم مسن هندي على استفزاز ثور ضخم! لكن كثيرين كانوا بالتأكيد سيفكرون مرتين قبل أن يقوموا بما فعل، خاصة مع اللقطة الختامية الصادمة للمشهد.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 26 سبتمبر الماضي في قرية بولاية هاريانا شمالي الهند.

ويكشف شريط فيديو عن ثور أسود ضخم يقف هادئًا في أحد شوارع القرية، بينما يجلس اثنان من الشباب على السلم الخارجي لأحد المنازل في مواجهة الثور، ويبدو أن الشابين يقومان برعاية الثور.

فجأة يظهر رجل مسن يرتدي قميص كورتا أبيض وسروال ويحمل عصا، سار الرجل بجوار الثور بهدوء، وما إن تجاوز الحيوان حتى استدار ورفع عصاه، ونزل بها ضربًا على ظهر ورأس الحيوان كأنما ينتقم منه.

وهنا اندفع الثور نحو الرجل المسن، فضربه بقرنيه ضربة قوية، حتى شاهدنا الرجل يطير في الهواء، ويسقط على سلم المنزل المقابل متألمًا.

وبسرعة اندفع الشابان لمساعدة المسن على النهوض من سقطته، بينما وقف الثور بعيدًا متأهبًا لأي رد فعل قادم.