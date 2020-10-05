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"عمومية بناء" تعتمد القوائم المالية وتبحث الخطة التشغيلية ولوائح الإقراض

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في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد عن بعد برئاسة المهندس الزامل

اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية القوائم المالية لعام 2019م والتقرير السنوي لعام 2019م وأقرت الخطة التشغيلية لعام 2020م والميزانية التقديرية لعام 2020م.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة الذي عقد عن بعد برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية .
وأوضح الزامل أنه عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ونوقش خلاله إضافات مقترحة للائحة الأساسية للجمعية، كما بحث الاجتماع لوائح الفروع والإقراض والاقتراض، وفي نهاية الاجتماع قدم الزامل شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يقومون به من جهود لدعم برامج الجمعية المختلفة والتي تصب في مصلحة اليتيم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على جودة الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة الأيتام .
الجدير بالذكر أن جمعية بناء حصلت خلال عام ٢٠١٩م على جائزة المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي، كما حصلت على العديد من جوائز التميز أبرزها المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز في العمل الخيري لعام ٢٠١٦م وحظيت باستلام درع الجائزة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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