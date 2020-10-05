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إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

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إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا
"الصحة": ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

سجلت إيران ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.

ووفق اليوم قالت الوزارة إن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي ، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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