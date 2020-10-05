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مدير صحة نجران: المعلم له فضل كبير في تربية الأجيال وصناعة المستقبل

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مدير صحة نجران: المعلم له فضل كبير في تربية الأجيال وصناعة المستقبل مدير صحة نجران: المعلم له فضل كبير في تربية الأجيال وصناعة المستقبل
خلال يومهم العالمي.. وقال إن معلمي المملكة تميزوا خلال فترة كورونا

مدير صحة نجران: المعلم له فضل كبير في تربية الأجيال وصناعة المستقبل

قدَّم مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، التهنئة لجميع المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال "بني هميم" إن المعلم له فضل كبير في تربية الأجيال وصناعة المستقبل من أبناء الوطن لمواصلة البناء والتقدم في مختلف المجالات التي تحتاجها المملكة لتحقيق أهداف رؤية واعدة.

وأضاف: المعلم هو الذي يرفع رداء الجهالة عن الناس وينير لهم الطريق، فهو مصباح العلم الذي يقودهم إلى المعرفة التي تحيط بهم لتصد عنهم كل تحديات العصر من الشبهات الخطيرة وتمنحهم القوة الكافية للتغلب على كل ما يعيق تقدمهم ونجاحهم.

وأكد "بني هميم" تميز معلمي المملكة خلال فترة جائحة كورونا وتفانيهم في بذل جهود جبارة بهدف مواصلة مسيرة التعليم عن بعد، عبر تقنيات ومنصات متطورة أسهمت في وقت وجيز في تنمية ومواصلة الخطة التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، متمنيًا لهم دوام الصحة والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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